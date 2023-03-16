【中國經濟】瑞銀：內地消費料按年增7%　看好奢侈品及家電市場前景

▲ 【中國經濟】瑞銀：今年內地消費料按年增7% 看好奢侈品及家電市場前景

近期中港兩地股市回吐，尤其消費板塊出現疲態，瑞銀大中華消費品行業主管彭燕燕表示，中央在「兩會」的政府工作報告中無重要的利好相關板塊的政策出台，市場預期落空，短期內投資者對消費市場存有疑慮實屬正常。

彭燕燕指，消費出現「兩極化」現象，一方面是消費降級，另一方面在白酒及奢侈品消費明顯提升。疫情令市民收入受損，其購買能力未完全恢復過來，當中餐飲及大眾消費品按月增長放緩，旅行收入的增長幅度較旅行頻次的增長緩慢，預期消費市道會逐步改善，形容「整體消費情緒恢復需時」，料今年內地整體消費將按年增長7%。

至於高端消費及奢侈品市場，彭燕燕表示，疫情導致需求積壓，復常後，奢侈品的消費增長趨勢沒有放緩，在所有消費品行業增長最高，看好今年市場前景。又舉例指，內地婚宴、商業宴會等受制於防疫規定而積壓大量需求，當措施撤銷後，白酒需求將不斷提升。

家電行業主題看俏 出口前景維持悲觀

彭燕燕表示，去年弱勢的家電是最為看好的主題之一，料有10%至15%的大型家電需求延遲。她指，空調訂單因疫情延遲送貨、消費者當下對未來不確定性，以及部分房企因資金鏈的斷裂而不能按時交付，導致家電行業增速放緩。

不過，隨著地產托底政策不斷釋出，預期開始觸底站穩，3月家電行業的增幅超預期，而空調銷售的上漲幅度達雙位數。

她續指，投資者可關注與出口相關程度較小的消費類企業，因為今年瑞銀對出口數據維持非常悲觀的看法。

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記者：伍鍵文