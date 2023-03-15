【酒店業績】 受累中港疫情防控 大酒店去年虧損擴大3倍至4.9億元 香港半島酒店收入跌6%

半島酒店母企大酒店（00045）公布截至去年12月底止全年業績，營業額近42億元，按年升21.3%；虧損擴大至4.9億元，按年大增3倍。每股虧損0.3元，不派末期息。集團指，隨著去年美國及歐洲放寬旅遊限制，集團酒店分部出現增長勢頭，惟受累中港疫情防控措施，香港及中國內地兩間酒店的業務水平因此受到嚴重不利影響。股價收報7.91元，跌0.9%。

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去年虧損包括投資物業重估虧損1.5億元，而扣除投資物業重新估值變動和開業前及項目費用等非營業項目後，基本虧損2.05億元，而2021年為2.55億元。

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期內，酒店收入按年升32%至近30億元；商用物業收入按年跌2%至6.9億元；會所與服務收入按年升3%至5.2億元。當中，香港半島酒店收入6.9億元，按年跌6%，出租率跌13.3個百分點，平均房租升19%，平均可出租房客收入跌25%。集團指，疫情嚴重影響本港業務，但去年的營運業績有所改善，在香港及中國內地的市場環境持續困難下，有此業績表現已算不俗。

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展望今年，隨着香港放寬疫情防控措施，集團預期國際商務旅客和香港旅遊業將會復甦，對集團本港業務帶來正面的影響，而本港市場慣常是集團主要的盈利來源；而內地亦放寬相關措施，料北京及上海酒店都能受惠。另外，集團表示，明年的重點工作是確保倫敦和伊斯坦堡兩間全新的半島酒店發展項目順利落成。

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記者：郭秀慧