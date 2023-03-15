【求職招聘】迪士尼增聘400個全職、兼職空缺 前線待遇較疫情前上調10%至15%

隨著疫情結束，各地開關，香港迪士尼亦積極增聘人手，為遊客回歸做準備，香港迪士尼樂園探索家度假酒店於昨日（14日）和今日（15日）舉行招聘會，提供400個職位空缺，主要服務迪士尼樂園期下3間酒店，無相關工作經驗的全職初級職位，月薪連津貼在15,000元至20,000元之間。部份熱門職位如：前檯接待員、房務員、餐廳服務員或初級廚師等，月入更可達18,800元至19,600元或以上，兼職方面，時薪則位於73元至100元。

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酒店營運高級經理陸志江表示，今年2月初舉辦的「迪士尼創夢家開放日」反應十分理想，吸引超過3000人參加，而樂園本年度第一季為樂園招聘600人的目標亦經已完成。基於入境旅遊復常，入住酒店的旅客數量上升，以及迪士尼樂園的持續擴展，樂園計劃於第二季為旗下三家酒店共招聘約400人，主要為房務員、前台接待員、餐廳款待員及廚師等等。活動設有即場面試，面試成功者可即日完成簽約。

前線招聘經理林偉娟表示，大部份前線職位的入職薪金比疫情前已提高10%至15%，個別加幅甚至達20%，另外交通津貼金額也有所增加。針對需要專業技能或在市場上需求較大的職位，包括技術員、餐飲服務、廚師、酒店房務、保安及清潔等工作，樂園將提供3,000元至6,000元的特別迎新獎金。另外特選全職營運職位，亦可享有3,000元至6,000元的特別推薦獎金，此外，所有全職演藝人員亦可獲全年度免費Disney+服務，及3星期的親子假和育兒假。

此外，她亦表示錯過這兩日招聘會人士亦可另外向迪士尼投遞申請，預約其他時間到迪士尼招聘中心進行面試。而為了招攬大專院校的人才，香港迪士尼亦會聘於今年招募約300個樂園及酒店營運的暑期實習生。

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是次招聘活動反應熱烈，其中一位到場應徵全職酒店前檯職位的盧小姐（21歲）就即場獲得聘請，她表示自己一向對迪士尼有興趣，而且過往曾經入住過迪士尼樂園酒店，相當喜歡尤如大家庭般歡樂的工作環境。適逢上一份工通知期剛完結，於是決定到場應徵，她表示入職後需到迪士尼大學接受工作培訓，預計2星期後正式上班。

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撰文：鄭日棱