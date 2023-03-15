▲ 【人民幣港股】港交所申請增設人民幣櫃台 未有雙櫃台模式生效日期

港交所 （00388） 披露，申請就港交所股份在「港幣 -人民幣雙櫃台模式」下新增人民幣櫃台。港交所表示，根據雙櫃台模式新增人民幣櫃台交易後，投資者能夠無縫轉換以港幣和人民幣上市的股份，雙櫃台安排將為投資者提供新的交易貨幣選擇，並有可能提供更多流動性。

港交所行政總裁歐冠昇表示，雙櫃台模式能為投資者提供更多選擇及彈性，並讓企業有機會從新渠道獲取資本。作為市場營運者及上市公司，交易所非常期待實施這項新舉措，提升香港作為領先離岸人民幣中心的地位，並支持人民幣國際化的進程。

有關在雙櫃台模式下人民幣計價股份買賣及交收的生效日期及安排之相關資料將適時公布。

近期，多家上市公司已宣布申請增設人民幣櫃台，包括快手 （01024） 、吉利汽車 （00175） 、中銀香港 （02388） 。

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編輯：麥德銘