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【單位直擊】鄰近寶琳站　極高層企理3房　呎價不用1.2萬

股樓投資 17:46 2023/03/15

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二手樓價持續回升，低水屋苑受市場追捧。美聯物業黃少明說，將軍澳怡心園極高層D室，實用面積604平方呎，三房套間隔。據悉，去年7月放盤，當時叫價750萬元，期間數度調整叫價，於近期減至690萬元，終獲買家洽購，並減價至675萬元易手，實用呎價約11,175元。 

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從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。（見上圖）

資料顯示，原業主於2017年以636萬元購入上述單位，持貨超過5年，現帳面獲利39萬元，物業期內升值約6%。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

怡心園 美聯物業 將軍澳 二手市場

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