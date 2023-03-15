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一個原因令業主無奈減價平售　盈翠半島三房戶1360萬沽

股樓投資 18:43 2023/03/15

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單位殘舊需全屋重新裝修，往往難以高價易手。青衣盈翠半島有高層三房單位新近以1,360萬元易手，較日前同類單位成交價平85萬元，原因正正是單位殘舊，買家需全屋重新裝修。 

中原地產蔡偉明說，盈翠半島1座高層D室，實用面積784平方呎，三房套房間隔，享東南煙花全海景，原叫價1,450萬元，放盤約一星期，大減90萬元，以1,360萬元易手，實用呎價17,347元。 

蔡偉明指，日前3座高層D室同類單位以1,445萬元易手，相比之下，上址成交價低約85萬元。代理解釋指，由於單位殘舊，買家需要全屋重新裝修，所以內地業主願意減價平售。資料顯示，原業主於1998年8月以463.2萬元購入單位，持貨將近25年，帳面獲利896.8萬元，單位升值1.9倍。 

延伸閱讀 元朗雨後首批克制定價　折實最平395.87萬起【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

盈翠半島 中原地產 私人屋苑 二手市場

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