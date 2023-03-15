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【半島酒店母企】大酒店CEO：酒店入住率上升惟復甦仍處早期階段　香港人手問題不及歐美嚴重

股市 17:33 2023/03/15

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【半島酒店母企】大酒店CEO：酒店入住率上升惟復甦仍處早期階段　香港人手問題不及歐美嚴重

酒店業持續面對人手短缺問題，半島酒店母企大酒店 （00045） 行政總裁郭敬文表示，歐美人手問題較為嚴重，令當地半島酒店的入住率難以升至7至9成，僅能處於5至6成水平，但受惠平均房租上升，平均可出租客房收入仍可提升。他又指，香港員工對集團有較良好的承諾，所以人手問題較外圍細。

香港市場為大酒店主要收入來源，郭敬文指，香港旅遊限制取消時間尚短，入境旅客人流逐漸上升帶動入住率改善，復甦處於比較早期階段，但他強調集團業務不單只有香港，中國重啟，內地旅客到西方國家出遊，對集團其他地方的半島酒店也有良好影響。

現時已沒有低房租的staycation

「宅渡假（staycation）」是酒店在疫情間的主要收入來源，問及疫後staycation對集團的重要性。郭敬文形容，香港半島酒店「好幸福」，在港有多年歷史，故平時都有不錯的本地生意。不過，staycation生意必定較疫情少許多，但疫情期間由於沒有海外客生意，房租很低，而現時已沒有。

收入相對疫情前依然有好大距離

提到潛在興建新酒店計劃，郭敬文指，集團目前最優先的事項是確保正在進行的項目可以安全交付，而非新增興建項目。因此，現時大部份資本開支主要投放在倫敦半島酒店及伊斯坦堡半島酒店上。伊斯坦堡半島酒店已於2月14日試業，倫敦半島酒店則預期於年內稍後時間試業。

整體而言，郭敬文稱，雖然面對宏觀不確定性，集團仍對前景樂觀，但集團收入相對疫情前依然有好大距離。

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記者：袁諾曦

港股 Staycation 酒店 香港 大酒店（00045）
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