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【SVB】法外貿：矽谷銀行倒閉令聯儲局要同時處理通脹及金融穩定性兩大問題　反令亞洲央行有喘息空間

股市 17:18 2023/03/15

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【SVB】法外貿：矽谷銀行倒閉令聯儲局要同時處理通脹及金融穩定性兩大問題　反令亞洲央行有喘息空間

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero認為，美國矽谷銀行倒閉源於存款過度集中於科技行業有關，相信事件沒有對銀行體系造成系統性風險，但聯儲局等監管機構救市，則增加了道德風險，而矽谷銀行倒閉後，令聯儲局要同時面對長期通脹及金融穩定性兩大問題，導致市場對於下周加息的預期，由原本的0.5厘，降至0.25厘，目前市場預期聯邦基金利率於5月見頂，並會於年底前減息。

矽谷銀行倒閉對亞洲的影響有限

Alicia Garcia Herrero指，矽谷銀行倒閉對亞洲的影響有限，目前亞洲信貸、股票及外匯市場反應不大，而且聯儲局加息步伐放緩，反而令亞洲央行在貨幣政策上有喘息空間，惟要小心前沿市場（frontier market）或會受到影響。

法外貿亞太區高級經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）指，美國放緩加息，對亞洲央行屬好事，而且對於亞洲貨幣的壓力也減少，故亞洲央行調整貨幣政策時，可較集中於應對自身的經濟周期。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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編輯：陳韻妍

美股 經濟 減息 加息 美國 亞洲 通脹 美國聯儲局
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