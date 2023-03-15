【業績｜保險股】保誠：未有計劃將註冊地遷離英國　對矽谷銀行和簽名銀行敞口僅100萬美元

保誠 （02378） 執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）上任未足1個月出席2022年業績簡報會，他表示，雖公司以亞洲、非洲作為公司的高增長、高潛能的經營市場，但未有計劃將註冊地遷離英國，該公司在英國和香港都有上市地位，希望擁有接觸到不同資本市場的靈活性，而他焦點是回應亞洲和非洲客戶保險需求和確保交付到營運表現，遷冊與否並非公司當務之急。

被問到矽谷銀行（SVB）、簽名銀行相繼「爆煲」倒閉事件對公司影響，財務總監James Turner表示，就該兩家銀行，公司的敞口約100萬美元，相比公司債簿230億美元規模而言影響極小，該公司的資產負債表處於很保守的位置。

目前訪客流量僅是此前高峰的40%至45%

公司在香港銷售方面，華康堯稱，訪港旅客今年初以來已為公司的銷售量帶來正面影響，今年內銷售能否回復到疫前仍言之尚早，因為目前訪客流量僅是此前高峰的40%至45%，但對有關趨勢感到樂觀，認為未來一段時間流量將持續上升。

對於公司去年保險業務在多個市場錄得投資減值，當中在香港更錄得237億美元貶值，Turner回應稱，公司是長期投資者，有很具防禦的投資組合，而公司基本重點是將公司的資產和負債及替代物相匹配，公司現已真正接近做到此匹配，亦不會將持股賣走。由於負債端有同等量的減少，故不對公司構成問題。

對於內地姐建國家金融監督管理總局，華康堯相信，內地透過相關改組動作增強及完善監管系統，預示着為公司的客戶和股東創造長期的可持續價值。

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記者：胡學能