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印尼高中要求5點半返學 惹家長眾怒

環球社會熱點 18:05 2023/03/15

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印尼10間高中舉行試驗，要求部分學生早在清晨5時30分返回學校，希望此舉能加強學生的紀律。惟一眾家長對新返學時間大感不滿，指子女回家已筋疲力疲。

外國電單車旅客屢違規 印尼峇里島擬立令禁租 【下一頁】

東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）首府古邦（Kupang）市政府上月起試行，讓學生提早於清晨回校，希望能夠加強學生的紀律。據悉當地10間高中參與，學生主要是中六生。

有家長狠批試驗，直言女兒要在天未光就出門口，周圍既暗黑又寧靜，安全難以獲保證，直指完全不能接受。而且，女兒現時回家基本已無甚精神，直接倒頭大睡。

印尼一般學生返學時間為早上7時至8時，多數學校課堂在下午3時30分完結。

英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」 【下一頁】

當地大學的教育專家Marsel Robot表示，早返學與改善教育質素並無任何關聯，長期睡眠不足危及學生健康，或者導致他們承受過多壓力。

印尼媒體Kompas報稱，當地申訴專員公署已要求中央政府插手干預試驗。當地保護兒童部門及兒童事務委員會亦有發聲，呼籲重新評估措施。

不過，古邦市政府堅持繼續試驗，並擴大至要求公務員同樣在5時30分返工。有公務員表示，早起工作使她有機會參與集體晨運，感覺自己更健康。

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責任編輯：吳漢培

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