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【阿里巴巴 9988】 與杭州市監局簽署合作協議 冀阿里帶領更多平台企業飛得更遠 股價一度急彈4.6%

股樓投資 17:13 2023/03/15

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杭州市場監管局日前與阿里巴巴（09988）簽訂合作協議，全面深化平台經濟健康高質量發展。股價昨日（14日）險守80元後，今早（15日）高開3.4%，早段曾升至83.7元，最多升4.6%，其後升幅收窄，收報82.05元，升2.6%，成交額38.5億元。

同場加映﹕【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

杭州市監局局長麻承榮表示，雙方簽訂新一輪戰略合作協議，支持阿里巴巴在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，希望阿里帶動優化產業發展生態，帶領更多平台企業「飛得更高、飛得更遠」。他指，要更加堅定平台企業扎根杭州、創新發展的信心，要強化服務、開放、共治、底綫思維，落實促進平台經濟健康高質量發展的政策要求。

【異動股】 國務院總理李強﹕推動高科技創新能力 中芯國際逆市升7% A股漲停【見下頁

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他又提到，要釋放數據紅利，提升監管服務科學化、精準化及智能化水平，守住法律底綫和安全底綫；推動政企信用聯動、知識產權保護、網絡消費維權合作取得新突破。

同場加映﹕【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

溫股知新
【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

值得注意的是，自去年12月浙江省委書記易煉紅考察阿里巴巴後，外界認為是中央經濟政策轉向的信號，到今年1月，杭州市政府再與阿里巴巴簽訂全面深化戰略合作協議。

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記者：郭秀慧

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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