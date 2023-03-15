【生活迫人】英國學生 因經濟問題影響學習 調查 :四分一受訪問者稱常捱餓及欠缺其他生活必需品 有五分一大學生正考慮退學

香港學生大部分都有父母的資助，在求學時期需要為經濟擔心的是較少數。然而，英國的情況則有所不同。



英國《衛報》報道，由牛津、劍橋、倫敦大學學院及愛丁堡大學等廿四間英國頂尖大學組成的羅素大學集團發表的調查結果顯示，有五分一受訪學生因生活成本高昂，正考慮退學，有學生的情緒更處於崩潰邊緣。

結果顯示，有四分一受訪學生因經濟問題而經常捱餓，亦有學生欠缺其他生活必需品。為了解決經濟問題，學生需要兼職或捱餓，因而引致營養不足，逾半學生認為經濟問題影響到學業，因太大壓力而致無法集中精神，更有五分一受訪大學生說為減輕負擔，正考慮退學。

調查在今年頭兩個月進行，訪問了超過八千五百名大學生，是同類最大規模的調查。

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