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瑜一IB期首批50伙折實入場約786萬　最快下周開售

股樓投資 17:50 2023/03/15

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由華懋及港鐵合作發展的何文田站瑜一第IB期，首批提供50伙，實用面積336至941平方呎，發展商提供最高15%折扣，折實價786.84萬元至2,607.71萬元，折實呎價介乎21,850至27,712元，折實平均呎價24,838元。

華懋銷售總監封海倫表示，首批定價形容「站頂升ONE價」，貼市價推出，甚至低於部分同區二手單位。由於項目坐落站頂，同時位於市區，難以有類近項目作定價的直接參考，所以將九龍站上蓋物業及港島南岸項目等都列入參考之中。將於星期五對公眾開放示範單位及收票，大機會於正式銷售前加推新一批單位，備有一定加價空間，最快下周開售，對銷情有信心。

對於後市樓價走勢，封海倫預期利息差不多見頂，而且市場均已做好面對加息的心理準備，預計全年樓價升幅達6%至8%。

首批單位中，入場單位為3B期19樓E室，實用面積336平方呎，一房間隔，折實價786.84萬元，折實呎價23,418元，至於呎價最低單位為3B座2樓D室，實用面積477平方呎，兩房連開放式廚房戶型，折實價1,042.25萬元，折實呎價21,850元。

華懋銷售總經理陳慕蘭指出，發展商於是次價單為準買家提供三種付款計劃，其中120天即供計劃提供最高15%的折扣優惠，如買家選用建築期付款計劃，就可享最高12%樓價折扣，同時可申請發展商提供、最高可達樓價八成的貸款。

延伸閲讀【多相】何文田瑜一示位陪你睇 現代禪風靜謐生活格調【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

瑜一 何文田 華懋 私人屋苑

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