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【業績｜營銷】潤歌互動全年多賺37%　不派息

股市 06:40 2023/03/16

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【業績｜營銷】潤歌互動全年多賺27%　不派息

潤歌互動 （02422） 發布去年10月上市後首份業績，全年純利增37%至6850.3萬元（人民幣，下同），經調整純利增27.6%至8120萬元，收益按年增16.9%至2.57億元，不派末期息。

潤歌互動指，期內疫情反彈，收益未受負面影響，收益增加來自廣告投放，廣告分發服務，虛擬商品採購及交付服務，毛利率按年增1.8個百分點至52%。其中廣告分發服務按年增23.8%至1.34億元；虛擬商品採購及交付服務按年增22.7%至5477.7萬元。

展望未來，潤歌互動相信零售銷售將隨邊境重開回升，旗下SaaS企業營銷平台可應付需求急促上升。集團計劃擴展彩票銷售網點，透過線下商店提升彩票 銷量，浙江將為重點發展地區，亦計劃加大廣告解決方案研發投入。

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記者：宋佩恩

港股 潤歌互動（02422） 業績公布 SaaS
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