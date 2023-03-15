▲ 【富士康母企】鴻海去年純利創近15年新高 料首季營收跌幅收窄 今年展望持平

蘋果iPhone代工廠富士康母企鴻海精密（台：2317）周三（15日）公布第4季以及全年業績，上季淨利400億元（新台幣，下同），按年減10%；然而全年純利1415億元，按年增2%，創下2008年以來新高，2022年每股純利10.21元，末期股息每股派5.3元，創上市新高。

鴻海董事長劉揚偉稱，今年全年ICT產業展望較為中性，雖說疫情所創造的高成長階段已過，加上各國央行緊縮貨幣，外界擔憂全球經濟成長可能減緩，能見度相對保守。劉揚偉預期，鴻海今年全年營運展望大致持平。

首季表現略持平 全年零組件等有增長空間

對於首季展望，劉揚偉指出，雖然第一季營運表現呈現季減，但去年第四季受疫情影響，基期較低，加上鄭州廠區已經恢復正常生產，一月出貨動能提升，所以季減幅度將會優於傳統季節表現，年對年表現則約略持平。

劉揚偉劉認為，今年即使市場有不確定性，但鴻海在零組件及其他產品、電腦終端產品、雲端網路產品等三個類別都還是可以成長。唯因通膨、匯率、以及疫情期間較高的人事成本支出，都會影響今年毛利率表現，所以公司還是以每股盈利最大化為優先目標。

全年營收增11% 毛利率持平

鴻海去年全年營收6.627兆元，按年增11%；毛利達4,001億，按年增10%；毛利率、營業利潤率及淨利率分別為6.04%、2.62%、2.13%，前一年度則為6.04%、2.49%、2.32%。

上季鴻海營收1.963兆新台幣，按年增4%；毛利達1,111億，按年減2%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為5.66%、2.25%、2.04%，相較前一年度的6.03%、2.79%、2.35%，原因是受到疫情影響。

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記者：李哲毅