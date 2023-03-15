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矽谷銀行事件對投資組合策略的影響

宏觀解讀 17:04 2023/03/15

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矽谷銀行（SVB）倒閉事件一度提振了避險情緒，股市走弱，而美國2年期國債價格上揚，因投資者對Fed的反應可能會縮減其緊縮步伐（甚至暫停加息）。不過SVB事件應該並未導致系統性風險，這主要是因為其資產負債表的特性構成，而不是系統流動性風險所引起的。

SVB將大部分客戶存款用於長時期的投資，大幅高於美國銀行的平均值，也正是這種對利率敏感工具的缺口，加上缺乏避險措施，導致資本基礎受到侵蝕，隨後需要籌資。預期短期內美國中小型銀行的波動將持續。但除了最初的下意識反應之外，很明顯地，此事件是SVB獨有的，對更廣泛的美國金融業沒有長期的負面影響。此外，為了應對流動性風險，美國監管機構已設立銀行定期融資計劃（BTFP），為國內金融機構提供額外資金。

參考歷史數據，過去的銀行倒閉歷來引發風險擴散，迫使聯儲局暫停緊縮政策。估計SVB倒閉事件不會引發系統性風險，但無疑會削弱聯儲局鷹派態度。也就是說，市場仍應該意識到通脹風險依然存在。如果即將公佈的通脹數據仍然具有粘性，聯儲局仍將被迫透過緊縮政策舉措。綜上所述，估計聯儲局仍將維持其政策緊縮路徑，但步伐不會那麼積極，約加息25 個基點。

在這前提下，於股市中擁有良好的營運紀錄、穩健的財務和強大經濟護城河的公司，可以承受市場波動。美國聯儲局（Fed）的緊縮政策逐漸緩和有利於優質大型科技公司。至於信貸市場，銀行資本證券的信貸利差擴大為收益型投資者提供了一個良好的切入點。目前仍然偏好全球型、規模較大和評級較高的銀行，這些銀行是固定收益市場的重複發行者。

責任編輯︰梁浩碩

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

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