【機迷熱話】Sony被爆正開發PS5 Pro　料最快2024年年底面世

Sony早前的官方文件顯示，PS6不會早於2028年上市。因此外界猜測，在PS6面世前，Sony將主力開發新PlayStation 5（PS5）機種。相關推測近日亦被消息人士證實，確認Sony正在開發PS5 Pro。

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外媒《Insider Gaming》引述消息人士指，PS5 Pro正在開發中，其暫定發布日期為 2024 年底。按PS4和PS4 Pro的規格發展來推測，PS5 Pro的視覺效果、性能和速度都會有所提高。雖然具體規格細節「必須等到晚些時候才能發布」，但PlayStation研發人員Mark Cerny早前發布的一項專利表明，可見Sony正在尋求「加速」影像遊戲中的光線追蹤性能。

此外，該報道又提到，盛傳將於今年稍後時候推出、被稱為PS5 v2或PS5 Gen2的「可拆卸光碟機」版本的全新PS5主機，將逐步淘汰當前的PS 5，以降低生產和運輸成本。但《Insider Gaming》強調該可拆卸光碟機版PS5，並不是 PS5 Pro。

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責任編輯：殷凱怡

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