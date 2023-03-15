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【儲局官員】鮑曼：美國銀行系統仍然穩固　聯儲局會密切監控金融市場

宏觀解讀 16:46 2023/03/15

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矽谷銀行事件令美國金融市場出現一番震盪，市場憂慮美國銀行出現系統性風險。聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）昨日向市場派定心丸，表示在矽谷銀行倒閉和Signature Bank被州監管機構接管後，美國銀行系統仍然穩固，有充足資本和流動性。

鮑曼周二在公開講話中表明先談到過去一星期美國金融市場發生的事件，介紹了監管機構的應對，指美國銀行系統依然強韌和穩固，整個系統擁有充裕的資本和流動性，駁斥市場指美國銀行系統所面臨挑戰的說法。

她又表示，聯儲局會繼續密切監控金融市場和整個金融系統變化。

鮑曼未有就貨幣政策和經濟前景發表任何評論，因為現時正值聯邦公開市場委員會（FOMC）召開會議前兩周的靜默期（Blackout Period）。

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編輯：葉志偉

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