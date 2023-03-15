【日本櫻花】日本櫻花賞花期開始　調查：賞花消費預算急升180%

日本市場調查公司英德知（東京）於本月13日，發布有關今年春天賞花相關調查結果，顯示受訪者今年計劃賞花的平均消費預算，比去年同期上升180%，反映步入復常階段後，市場的消費力開始爆發。

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賞花預算按年上升1.8倍

據調查數據顯示，計劃今年春天賞花的人，平均預算為6,935日圓（約404港元），比去年同期升1.8倍。報告估計，這與消費者被遏抑的消費和出遊情緒爆發有關，在新冠疫情穩定的前提下，預料邊喝邊吃邊賞花的人會增加，

另外，關於「和誰一起去」的回應結果顯示，回答「朋友、家人」的增幅較大；相對而言，選擇「一個人」去賞花則下跌了逾1成。

東京染井吉野櫻花花期開始

日本氣象廳於14日發布的消息指，東京都中心地區的櫻花（品種為「染井吉野」）開花了，這是日本今年春季最早宣布染井吉野櫻花開花的地區。

染井吉野櫻花在2020和2021年亦曾並列觀測史上最早開花的日本櫻花，氣象廳表示，全國氣候持續溫暖，各地開花的時間預計都會比往年早。

東京管區氣象台的職員在靖國神社（千代田區）的標本樹上確認到有11朵開花，數量已達到「可宣布開花」的標準。據氣象台稱，進入3月後，氣溫開始上升，花蕾加速生長，預計約1星期後將踏入盛放階段。

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責任編輯：楊嘉軒

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