【長和系業績】電能實業去年純利下跌8%、末期息維持2.04元　現價股息率約6.5厘

▲ 【業績】電能實業去年純利下跌8%、末期息維持2.04元 現價股息率約6.5厘

電能實業 （00006） 去年純利下跌8%至56.49億元，主要受到財務成本增加及主要貨幣兌港元弱勢影響。若以當地貨幣計算，投資組合溢利貢獻按年增長5%。電能維持末期息2.04元，全年派息2.82元；以周三收市價43.45元計，現價股息率約6.5厘。

電能來自營運的資金流依然穩健，合共55.28億元，按年增長4%。主席霍建寧指，憑藉穩健的財務及現金狀況，將繼續根據長遠策略，物色符合集團準則並合乎成本效益的投資項目，當中特別著眼於成熟能源市場中的低風險、管理完善的公司，以確保集團能夠為股東締造長遠而可持續的業務增長。

匯率波動影響 英國溢利貢獻減少10.7%

英國是集團最大的營運市場，當地業務溢利貢獻減少10.7%至25.17億元。電能指，短期匯率波動對溢利貢獻造成影響，但基本經濟持續向好，而通脹升溫及利率上調推高了融資成本，但在監管框架的機制下，集團能夠在業務上作出調整以彌補通脹的影響和收回燃料成本。其中，UK Power Networks（UKPN）的業務計劃已獲英國監管機構氣電市場辦公室（Ofgem）的批准，可確保為2023年4月至 2028年3月期間為集團帶來可預期的收益和現金流。

澳洲業務溢利貢獻增加4.6%至13.42億元，當地營運公司的業務表現良好，並專注推動配電網絡轉型，提高綠色能源比例。

正重新設計配電網絡 以應付電動車使用率上升

電能指，集團正在重新設計配電網絡，以應付電動車使用率上升所產生的高用電負荷。UKPN預期2030年將會有450萬輛電動車在倫敦街頭行駛，帶來不少技術挑戰，因此致力研發創新方案，以配合其充電需要。集團稱，電動車普及化的主要障礙之一是消費者擔心便捷充電設施的供應不足，因此UKPN及港燈 （02638） 正在支援多項計劃，協助客戶輕易快捷地在住宅或離家不遠處安裝充電設施。

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編輯：陳韻妍