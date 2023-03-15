【長和系業績】長建去年多賺3%　末期息增至每股1.83元、現價周息率5.75厘

▲ 【長和系業績】長建去年多賺3%至77億 末期息增至每股1.83元、現價周息率5.75厘

長江基建 （01038） 公布，2022年盈利按年增長3%至77.48億元，相當於每股盈利3.08元，建議每股派發1.83元末期股息，較去年1.81元輕微增長。計及中期息0.7元，長建全年股息按年增長1.2%至2.53元。以今日收市價44元計，長建現價周息率約5.75厘。

長建去年營業額按年跌4%至392.36億元。

長建基建資產業績增長7% 電能貢獻降拖低增長

長建主席李澤鉅表示，去年業績受利率上升導致財務成本增加、外幣兌港元走弱影響，但長基的基建資產持續展現堅韌實力，帶來按年增長7%的理想貢獻。以業務所在地貨幣計算，基建投資組合的貢獻則按年上升16%。

不過，長建從電能 （00006） 持股所獲得的應佔溢利減少8%至20.33億元。

李澤鉅：資產價值可隨實際通脹與時上升

李澤鉅預期，今年環球經濟依然存在不確定性和重重挑戰，但認為貨幣波動和財務成本上升是周期性事件，不構成中長期問題，而且受規管業務具有保障實質准許回報機制，資產價值可隨實際通脹與時上升。長建至年末持有180億元現金，較2021年底的81億元大增，負債淨額對總資本淨額比率為7.3%。

（不斷更新中）

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