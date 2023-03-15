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【中印角力】傳印度制訂手機安全新規防範國安　用戶可刪手機預裝App

股市 16:35 2023/03/15

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【中印角力】傳印度制訂手機安全新規防範國安　用戶可刪手機預裝App

不乏智能手機品牌均會預裝自家應用程式App，有外電引述知情人士及一政府文件指，印度計劃強制智能手機製造商允許用戶刪除預裝App，並根據正在草擬的新安全規則，強制篩選主要操作系統（OS）更新。不過，印度電子和信息技術國務部長Rajeev Chandrasekhar否認上述消息，強調「並且沒有像報道暗示那樣進行安全測試或打擊行動」。

印度是僅次於中國的全球第二大智能手機市場，今次新安全規則或會影響三星（Samsung）、小米 （01810） 、Vivo、蘋果（Apple）（美：AAPL）等品牌在當地新機發佈時間表，但補充政府和行業的確正在進行磋商，但沒有詳細說明內容。

報道引述政府官員消息稱，印度IT部門擔心用戶數據遭到監視及濫用，並稱：「預裝App可能是一個安全弱點，我們希望確保包括中國在內的任何海外國家都不會利用這個弱點。這是國家安全問題。」

中國品牌佔印度智能手機銷量的一半以上，但自2020年兩國發生邊界衝突以來，印度加強對中國企業的審查，包括禁止TikTok 在內的300多個中國App，以及收緊對中國公司投資的審查。

問及中方對此有何評論，中國外交部發言人汪文斌指出，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作，印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。

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