【人力資源】調查指45%僱主擬來季增加人手 香港8成半僱主面臨人才荒

近年全球各地都面臨「人材荒」的問題，根據ManpowerGroup最新公佈的2023年第二季『就業展望調查』報告結果顯示，香港僱主對預期來季增加員工人數持樂觀態度，受訪的510名僱主中，45%預算未來三個月將增加人手，表示縮減人手則有15%；而38%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數錄得+30%的數據。

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萬寶盛華大中華有限公司（2180）高級副總裁徐玉珊表示：「2023年第二季全球淨就業展望指數錄得與上季相同的+23個百分點，預期招聘意欲保持穩定。反觀香港，來季淨就業展望指數較全球指數高出7個百分點，較第一季上升8個百分點，按年上升27個百分點。本港11月至1月經季節性調整的失業率為3.4%，較10月至12月下跌0.1個百分點，是連續第 9 個月錄得跌幅。香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，令整體就業情況進一步改善。」

在一眾行業當中，通訊媒體業及資訊科技業分別錄得就業展望指數+81%及+50%，而醫療保健及生命科學業則錄得+40%就業展望指數。按季上升35個百分點，按年上升40個百分點。金融及房地產業錄得就業展望指數+32%，按季下降12個百分點，按年上升34個百分點。運輸及物流業及工業與原料業分別錄得就業展望指數+22%及+20%。消費品及服務業錄得+16%就業展望指數，按季上升4個百分點，按年上升15個百分點。

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ManpowerGroup 2023年人才短缺調查在全球訪問了41 個國家和地區（共38,846 名僱主），顯示全球人才荒持續攀升。77%僱主面對人才短缺問題和招聘困難，與去年相比增長了2個百分點。亞太地區方面，填補空缺職位最困難的地區為台灣 (90%) ，而香港則有 85% 的受訪僱主面臨人才短缺問題。

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撰文：鄭日棱