升級版「GPT-4」出爐 OpenAI稱更聰明更準確

聊天機器人ChatGPT的升級版「GPT-4」周二（14日）推出，開發商OpenAI聯合創辦人Sam Altman表示，「GPT-4」具有多模式（multimodal），即能夠處理影像及文字指示，用戶可以圖片提問，新版本文字處理量更大，能處理逾2萬字指令，相當於中篇小說。

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OpenAI亦指，當任務達至一定複雜性時，「GPT-4」和「GPT-3.5」差異就會出現，前者更可靠、具有創意，並能處理更細微的指令。

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OpenAI表示，「GPT-4」回應被禁內容請求的機會，較「GPT-3.5」低82%，胡說八道、捏造事實機會降低，相關測試得分亦高4成。

OpenAI亦與其他商業夥伴合作，例如支付公司Stripe亦正使用「GPT-4」回答企業用戶問題，並利用其在論壇中識別潛在詐騙者；語言學習程式Duolingo亦加入「GPT-4」功能，供Duolingo Max英語訂戶使用，訂戶可以法語和西班牙語與AI聊天，AI也會解說用戶所犯錯誤。

責任編輯：李俊儀