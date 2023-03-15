母企SVB金融集團表示 向高盛出售債券組合後損失18億美元 導致矽谷銀行倒閉

SVB金融集團周二（14日）表示，矽谷銀行倒閉前曾向高盛集團出售一個債券組合，帶來了18億美元的損失，這一交易導致了SVB的失敗。

它們指，該投資組合的損失是SVB的原因，SVB是一家以技術為重點的貸款機構，上周試圖利用高盛作為顧問出售22.5億美元股票。由於儲戶逃離，投資者擔心SVB需要更多的資金，因此集資計劃受挫。

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SVB表示，3月8日SVB出售給高盛的投資組合主要由美國國債組成，賬面價值為239.7億美元。 SVB補充說，這項交易是 「以談判價格」進行的，該銀行獲得了214.5億美元的淨收益。

SVB成為2008年金融危機以來最大的倒閉銀行，並在周五被美國監管機構接管。

據一位熟悉此事的消息人士稱，高盛購買債券組合的工作由一個部門負責，該部門與處理SVB股票銷售的部門分開。

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責任編輯：張瑋婷