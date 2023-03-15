【SVB】保德信：矽谷銀行倒閉令聯儲局下半年多次減息的機會提高　銀行業監管更嚴格反利好相關行業債券

▲ 【SIVB】保德信：矽谷銀行倒閉令下半年多次減息的機會提高 銀行業監管更嚴格反利好相關行業債券

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）指，美國矽谷銀行SVB和Signature Bank接連倒閉，揭示了美國銀行系統存在脆弱性，尤當涉及區域性機構時更顯露無遺，但從債券持有人的角度來看，這次事件亦帶來若干正面啟示，因今後對銀行業的監管可能會更加嚴格，反而會提高市場對銀行業信用質素的看法，同時經濟相對穩健，亦意味固定收益息差將獲得支持。

保德信指，該行原預期美國下周會加息0.5厘，但目前預期當局僅加息0.25厘，而且矽谷銀行倒閉更增加了下半年出現多次預防性減息的機會。

預計創投和科技行業面臨流動性緊張情況

從銀行客戶的角度來看，預計創投和科技行業的借貸公司會面臨流動性緊張的情況，甚至牽連私人信貸估值，但隨著國債利率反彈，有望為按揭貸款和住房行業帶來推動作用。

至於高收益債券市場方面，幾乎沒有區域性銀行的風險敞口，銀行風險敞口則約有1%，其中大部分是歐洲銀行的資本證券和一些規模較小的個別金融企業，但在市場對聯儲局最終息率、量化緊縮對各固定收益資產長期影響及矽谷銀行倒閉對市場和經濟的具體影響三大因素明朗化前，對BB級公司的上行偏好將會持續。

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編輯：陳韻妍