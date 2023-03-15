【ZARA母企】Inditex全年純利增27%至41億歐元　Zara收入升兩成

▲ 【ZARA母企】Inditex全年純利增27%至41億歐元 Zara及Zara Home收入升兩成

時裝品牌ZARA母企Inditex公布，截至今年1月底2022年財年業績，全年純利按年增27%至41.3億歐元，營業額按年增17.5%至325.69億歐元。全年派息按年增29%至1.2歐元。

以品牌劃分，Zara及Zara Home收入按年升21%至237.61億歐元；Pull&Bear收入升15%至21.52億歐元；Bershka收入升10%至23.84億元。

Inditex行政總裁Garcia Maceiras指出，2022年業績反映集團業務優勢，能於時尚、顧客體驗、可持續發展及員工潛力方面進步。

Inditex預計，2023年毛利率保持穩定，匯兌虧損約1%，資本開資約16億歐元。2023至2025年間將於美國設30個分店項目，包括新店，搬遷及擴張。

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記者：宋佩恩