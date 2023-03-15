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【爭開有人爭】香港寬頻有新買家？ 傳私募PAG有意加入競購

股樓投資 16:47 2023/03/15

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香港寬頻（01310）或掀起收購戰，繼早前獲環球全域電訊(HGC)股東I Squared Asia Advisors提出收購要約後，據《彭博社》引述消息人士透露，私募基金太盟投資集團（PAG）或加入收購戰團，並已向香港寬頻表達有意收購，目前PAG正在推進分析及尋找融資等前期工作。

受消息刺激，香港寬頻股價今日（15日）升5.9%，收報5.94元，成交額6,990萬元。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股【見下頁】

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報道又指，除了上述兩家潛在買家外，區內電訊公司及投資者亦有興趣參與洽購香港寬頻，不排除各方與香港寬頻管理層洽談進行收購的可能性。

香港寬頻早前曾傳獲HGC洽購，而集團亦曾發出通告，指董事會透過I Squared Asia Advisors Pte Ltd.接獲一份初步非約束性函件，當中表明其有意與公司進行一項涉及可能提出要約的交易，倘交易進行，預期可能通過環球全域電訊（HGC）或其一家聯屬公司（潛在要約人）完成該交易。

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記者：李兆明

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