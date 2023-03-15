【爭開有人爭】香港寬頻有新買家？ 傳私募PAG有意加入競購

香港寬頻（01310）或掀起收購戰，繼早前獲環球全域電訊(HGC)股東I Squared Asia Advisors提出收購要約後，據《彭博社》引述消息人士透露，私募基金太盟投資集團（PAG）或加入收購戰團，並已向香港寬頻表達有意收購，目前PAG正在推進分析及尋找融資等前期工作。

受消息刺激，香港寬頻股價今日（15日）升5.9%，收報5.94元，成交額6,990萬元。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

報道又指，除了上述兩家潛在買家外，區內電訊公司及投資者亦有興趣參與洽購香港寬頻，不排除各方與香港寬頻管理層洽談進行收購的可能性。

香港寬頻早前曾傳獲HGC洽購，而集團亦曾發出通告，指董事會透過I Squared Asia Advisors Pte Ltd.接獲一份初步非約束性函件，當中表明其有意與公司進行一項涉及可能提出要約的交易，倘交易進行，預期可能通過環球全域電訊（HGC）或其一家聯屬公司（潛在要約人）完成該交易。

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明