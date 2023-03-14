OpenAI宣佈正研發GPT-4 比ChatGPT更可靠 更有創造力

ChatGPT的創造者OpenAI周二（14日）表示，它正開始發布一種被稱為GPT-4的強大人工智能模型，為更多類似人類的技術擴散創造條件。

OpenAI是由Microsoft(MSFT)微軟公司資助的，它們指GPT-4的最新技術是 「多模態的」，這意味著圖像和文字提示可以刺激它產生內容。文字輸入功能將首先提供給ChatGPT Plus用戶和軟件開發商，並有一個等待名單，而圖像輸入能力仍然是其研究的一個預覽。

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3B座18樓C室連裝修示範單位

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同步開放以3座(3B)18樓C單位為藍本搭建的無改動示範單位，供準買家作對照。

3B座18樓C室無改動示範單位

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這場備受矚目的發布會預示著辦公人員將如何轉向不斷改進的人工智能來完成更多的任務，以及技術公司如何在競爭中贏得這種進步的業務。 Alphabet公司旗下的Google同日宣布了其協作軟件的 「魔杖」，該軟件幾乎可以起草任何文件，而在此之前幾天，Microsoft預計將為其競爭性的Word處理器展示人工智能，該處理器可能由OpenAI驅動。

OpenAI說，在對美國法律學校畢業生在專業實踐前必須參加的律師考試進行的模擬中，新模型的得分約為應試者的前10%，而舊模型的得分約為後10%。

雖然這兩個版本在閒聊中看起來相似，但 「當任務的複雜性達到足夠的門檻時，差別就出來了，」OpenAI說，「GPT-4更可靠，更有創造力，能夠處理更細微的指令。」

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責任編輯：張瑋婷