滙豐變陣搶按揭業務　減二手樓H按封頂息0.25厘　每月慳幾多？

美國矽谷銀行（SVB）風波，觸發金融震盪，市場對美國聯儲局加息預期降溫。加上考慮到近期樓價回升，本地大型銀行亦積極搶按揭業務。市場消息稱，滙豐銀行昨日起調整二手樓H按封頂息，以該行最優惠利率（Prime Rate）為5.625厘計，封頂息由P減2厘，下調至P減2.25厘，即實際息率由3.625厘，下調至3.375厘，變相減息0.25厘。以500萬元貸款額，分30年還款，每月供款由22,803元，降至22,105元，少了698元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，部分中小型銀行為爭取上半年按揭業務，早於月前針對指定客群或借貸銀碼，而調整按揭息率及增加現金回贈等優惠，相信是次滙豐銀行的修訂是為了提升市場競爭力。

中原按揭董事總經理王美鳳說，今年首季樓市轉旺，而按揭申請量亦明顯回升，推動銀行敘造樓按取態積極，預計滙豐銀行此舉有利提高整體競爭力，拓增客源。不過，她認為，本港最優惠利率仍可能上調，原因是今年二月中起，銀行體系結餘由逾900億元，進一步降至約770億元水平，令銀行同業拆息（Hibor）逐步回升，由於最優惠利率與一個月銀行同業拆息之差距，仍大幅低於平均3.5厘，所以本港最優惠利率仍有上調壓力。

她指出，市場預期下星期美國聯儲局或加息0.25厘，相信本港銀行仍可能跟隨美國上調最優惠利率，幅度約0.125厘至0.25厘。不過，她認為，即使本港最優惠利率仍可能上調，但加幅溫和，且已近見頂。

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