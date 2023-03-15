【中移動941】一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價

內地有意發展6G及數字經濟，加上有望延續高息政策，中移動(00941) 近日得以逆市走上約65元高位。該行將於下周四(23日)公布去年業績前夕，續獲大行們一致看好。當中最少10間大行向該股給予評級和目標價。

大行予中移動目標價一覽：

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大摩預料，中移動去年第四季服務收入按年升7.4％，去年純利按年升10％，並看好今年服務收入增長達7％、純利增長達8％，並料其自由現金流表現健康及有更高派息比率，料今年股息按年增長17％，予目標價為70元，維持「增持」評級。

星展則認為，中移動有望在2023年度將派息比率提高至七成，並看好該股約6％的穩健盈利增長將支持股息進一步上漲。派息上調將成為觸發其股價重估的積極催化劑，而其股息收益率約為９％，具有吸引力。此外，中移動旗下數字化轉型業務是集團主要增長引擎，該業務貢獻了逾90％的增量服務收入。在內地推動數字產業的支持下，料數字化轉型業務將保持按年增長約40％。該行預計中移動2022至2024年度的盈利分別增長10％、6％和5％，維持目標價74元及「買入」評級。

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