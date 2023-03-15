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【投行重組】瑞信CEO：計劃於2025年將投資銀行業務上市　瑞信將維持大股東地位

股市 15:33 2023/03/15

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【投行重組】瑞信CEO：計劃於2025年將投資銀行業務上市　瑞信將維持大股東地位

瑞信Credit Suisse（美：CS）正在進行重組，行政總裁Ulrich Koerner表示，分拆後的投資銀行預期會於2025年上市，目前正在物色投資者，而瑞信會保持其大股東地位。

瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見【下一頁】

Koerner接受彭博電視訪問時指，集團對於將投行上市有一個相當明確的計劃，這將會是引入流動性的活動，最大可能透過首次公開發行（IPO）形式進行，預期會於2025年實現。

他又稱，現時瑞信仍在尋找基石投資者，但已有很多第三方表明有興趣，而當投行上市後，員工將獲得有限制股票，可於3年後出售。

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編輯：陳韻妍

美股 分拆 投資銀行 銀行 IPO
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