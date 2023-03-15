META宣佈第二輪裁員計劃 約1萬名工人 冀改善公司的財務業績

Meta Platforms（META）在周二（14日）在公司網站上披露了第二輪的裁員計劃，表示將裁掉1萬名工人。首席執行官朱克伯格Mark Zuckerberg認為，目標是在困難的環境中改善公司的財務業績，以便能夠執行其長期願景。



同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

朱克伯格指，裁員將在未來幾個月內進行。某些團隊成員將在周三（15日）知道他們是否受到影響。

Meta將在4月底宣布技術小組的重組和裁員，並在5月底宣佈業務團隊的重組和裁員。這些舉措將在11月的裁員11,000多個之後進行，約是整個員工隊伍的13%左右。

【虛銀貸款】livi Bank推「livi Business」商業銀行服務 試行2個月吸引逾600家中小企開戶【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：【溫股知新】市況未明勿亂衝 持盈保泰莫強攻

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷