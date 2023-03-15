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META宣佈第二輪裁員計劃 約1萬名工人 冀改善公司的財務業績

環球政經 14:54 2023/03/15

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Meta Platforms（META）在周二（14日）在公司網站上披露了第二輪的裁員計劃，表示將裁掉1萬名工人。首席執行官朱克伯格Mark Zuckerberg認為，目標是在困難的環境中改善公司的財務業績，以便能夠執行其長期願景。
 

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

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朱克伯格指，裁員將在未來幾個月內進行。某些團隊成員將在周三（15日）知道他們是否受到影響。

Meta將在4月底宣布技術小組的重組和裁員，並在5月底宣佈業務團隊的重組和裁員。這些舉措將在11月的裁員11,000多個之後進行，約是整個員工隊伍的13%左右。

【虛銀貸款】livi Bank推「livi Business」商業銀行服務 試行2個月吸引逾600家中小企開戶【見下頁

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責任編輯：張瑋婷

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