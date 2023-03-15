▲ 【大行報告｜本地銀行】高盛：利率下行料損銀行盈利 維持中銀香港和滙豐「買入」評級、恒生則為「沽售」評級

自美國地區性銀行爆煲後，2023年至2025年的美國聯邦資金利率（Federal Funds Rate）期貨平均下降約90個基點，高盛表示，香港本地銀行因聯繫匯率關係，對利率非常敏感，估計目前市場預期本地銀行股2023年至2025年每股盈利下行約15%至20%。

該行維持中銀香港 （02388） 和滙豐 （00005） 為「買入」評級，目標價分別為33.9元及75元，恒生 （00011） 為「沽售」評級，目標價為124元。

高盛指，香港銀行淨息差Beta（即是淨息差變化相對Hibor/Libor變化）由過去20年的約0.2至0.3倍降至去年的低至約0.1至0.2倍。該行並不預期所覆蓋的銀行再會擴闊淨息差，並料淨息差自去年第四季維持現水平至今年全年。

然而，對於利率向下，市場理解為未來銀行的淨息差下降。該行以0.2至0.3倍淨息差Beta及90基點利率走勢估計，淨息差將下行約20至25基點，淨息差每改變1基點，銀行每股盈利便會受約0.8%至0.9%的影響，因此，目前市場預期本地銀行股2023年至2025年每股盈利下行約15%至20%。

不過，面對利率向下的負面因素，高盛相信仍持有銀行股的原因，（1）美國通脹依然高於聯儲局目標，目前又不太可能減息至0%；（2）銀行管理層表示最佳營運點為2%至3%的利率水平，高於此存款和信貸成本會侵蝕淨息差的大部分上行空間；（3）本次加息周期，香港銀行股估值收縮而非擴張，而目前估值大大低於周期中期水平；（4）中港重新通關可能會增加手續費或交易收入，利好銀行的資產負債表增長前景。

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編輯：姚卓然