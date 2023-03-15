  • 23°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜本地銀行】高盛：利率下行料損銀行盈利　維持中銀香港和滙豐「買入」評級、恒生則為「沽售」評級

股市 15:43 2023/03/15

分享：

分享：

【大行報告｜本地銀行】高盛：利率下行料損銀行盈利　維持中銀香港和滙豐「買入」評級、恒生則為「沽售」評級

自美國地區性銀行爆煲後，2023年至2025年的美國聯邦資金利率（Federal Funds Rate）期貨平均下降約90個基點，高盛表示，香港本地銀行因聯繫匯率關係，對利率非常敏感，估計目前市場預期本地銀行股2023年至2025年每股盈利下行約15%至20%。

該行維持中銀香港 （02388） 和滙豐 （00005） 為「買入」評級，目標價分別為33.9元及75元，恒生 （00011） 為「沽售」評級，目標價為124元。

高盛指，香港銀行淨息差Beta（即是淨息差變化相對Hibor/Libor變化）由過去20年的約0.2至0.3倍降至去年的低至約0.1至0.2倍。該行並不預期所覆蓋的銀行再會擴闊淨息差，並料淨息差自去年第四季維持現水平至今年全年。

然而，對於利率向下，市場理解為未來銀行的淨息差下降。該行以0.2至0.3倍淨息差Beta及90基點利率走勢估計，淨息差將下行約20至25基點，淨息差每改變1基點，銀行每股盈利便會受約0.8%至0.9%的影響，因此，目前市場預期本地銀行股2023年至2025年每股盈利下行約15%至20%。

不過，面對利率向下的負面因素，高盛相信仍持有銀行股的原因，（1）美國通脹依然高於聯儲局目標，目前又不太可能減息至0%；（2）銀行管理層表示最佳營運點為2%至3%的利率水平，高於此存款和信貸成本會侵蝕淨息差的大部分上行空間；（3）本次加息周期，香港銀行股估值收縮而非擴張，而目前估值大大低於周期中期水平；（4）中港重新通關可能會增加手續費或交易收入，利好銀行的資產負債表增長前景。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

相關文章：

【解構｜本地銀行】大摩料恒生全年減少派息　未來30日股價70%至80%機會跑輸大市

【解構｜本地銀行】高盛將中銀香港剔出「確信買入」名單　列4原因降恒生至「減持」評級

【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測　股價倒跌1%

編輯：姚卓然

港股 經濟 每股盈利 本地銀行股 加息 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【港股市況】滙豐、港交所升近3%　阿里巴巴升逾2%　恒指升291點（不斷更新）
【港股市況】滙豐、港交所升近3%　阿里巴巴升逾2%　恒指升291點（不斷更新）
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款