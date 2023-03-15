▲ 【眾籌規管】證券及期貨專業總會冀港府提供眾籌風險評估指引

港府去年12月公開諮詢加強眾籌活動建議，提出成立「眾籌事務辦公室」，諮詢期本周結束。香港證券及期貨專業總會回應指，支持港府以眾籌辦規管不在現行法制規管的眾籌活動，加強公眾和國家安全，但希望港府在執行及規管的同時，能夠避免無意間妨礙經濟及科技等各方面的正常發展。

該會指出，在前所未有的產業，政府方面或未能及時掌握及熟悉有關創新產業的情況，因疑慮而對相關創新產業展開較長時間的研究，建議當局在執行上要考慮時間性的因素，因為對於創新科技而言，時間是決定興衰的重要因素之一，過長的審批時間及程序或直接影響創新科技計劃的成敗。

建議港府避高調參與眾籌 與金融監管機構提供指引

該會希望，局方可以減省當中不必要的程序，盡量縮短各項申請的審批時間，同時明確項目審核流程，加快項目相關的審核進度。此外，為免重蹈覆轍，發生類似2014年智能咖啡機疑似眾籌騙案，政府官員應避免高調參與其中，以免公眾誤認該項目獲得政府支持，從而令公眾因欠缺適當的風險考慮而招致損失。

在打擊洗黑錢及恐怖分子的資金籌集方面，該會希望眾籌辦成立後，可協同各金融相關監管機構，建立對「眾籌」進行盡職調查及風險評估的特定指引或最佳做法等建議，讓行業有規可依。

港府規管眾籌活動的諮詢期至3月20日。

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