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英首相府傳曾施壓BBC 疫情初避用「封城」

環球社會熱點 15:15 2023/03/15

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英國媒體聲稱，首相府曾在新冠疫情初期向英國廣播公司（BBC）施壓，要求在報道時避免使用「封城」（lockdown）一詞。部分BBC內部人士憂慮，政府近年對BBC干預愈發頻繁。

特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋 【下一頁】

流出的電郵及通訊軟件Whatsapp對話內容中，一名BBC資深編輯發電郵通知記者，首相府「建議」不要用封城形容時任約翰遜（Boris Johnson）於2020年3月23日下令的隔離政策。

在記者反對無果後，BBC當日報道封城時用「約束」（curbs）及「限制」（restrictions）等字眼形容。同日其他媒體如天空電視台等，便直接把措施形容為封城。

另外，一封2021年10月的Whatsapp對話中，一名資深編輯稱收到首相府投訴，指BBC為何未有在網上「展示」工黨關於防疫B計劃（Plan B）的壞處。對話當日正是工黨表明，支持時任影子衛生大臣阿什沃思（Jonathan Ashworth）防疫B計劃。

辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片） 【下一頁】

惟當時保守黨政府堅拒工黨方案，首相府指控工黨在防疫限制上斷轉換立場，BBC在網上報道時最終亦有指出工黨的立場變動。

BBC內部人士透露，首相府經常影響BBC的頭條報道，特別是網絡新聞。內部人士指流出內容未能反映BBC實際受壓程度，更多時政府會口頭施壓。

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責任編輯：吳漢培

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