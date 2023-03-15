▲ 【大行報告】大摩：看好3隻濠賭股首季EBITDA勝同儕 投資者對賭股有3大關注點

隨中國開關，澳門旅客大幅上升，摩根士丹利預期，美高梅中國 （02282） 、永利澳門 （01128） 及銀河娛樂 （00027） 3家濠賭股的首季息稅攤銷及折攤舊前利潤（EBITDA）將較同業優勝，市場同時關注濠賭股的資產負債表及流動性情況。

大摩指，投資者對濠賭股有3大關注點：（1）2023年首季市場復甦情況及誰是市佔率擴張的贏家；（2）首季EBITDA復甦程度，相當於疫情前哪個水平；（3）會否有另一家濠賭股像永利般有融資需要。

預期美高梅及永利是首季市佔率擴張的贏家

大摩解釋，美高梅自2023年起會有額外200多張賭枱，較2019年增加40%，1月份博彩收益按長16%，較2019年首季的9%更高，而永利首兩個月的博彩收益市佔率約15%，較去年第四季高2個百分點，故此預期美高梅及永利將是今年首季市佔率擴張的贏家。

其次，大摩預期美高梅及永利首季EBITDA分別為7.6億元及1.48億美元，分佔2019年首季的47%及38%，而美高梅資本開支較同業更高。銀娛的EBITDA復甦速度為濠賭股中最高，料會回復至2019年首季的50%，主要受到更好的成本控制及非博彩業務帶動。

永利集資或引來其他賭場營運商仿效

大摩預期，除新濠博亞（美：MLCO）及澳博 （00880） 外，其他賭場營運商首季的自由現金流料回復正數。大摩稱，雖然基於未來18個月沒有債券到期，但永利發行6億美元可換股債券仍有可能引來其他營運商仿效，因要為非博彩業務開支募集資金，同時要應付高利息及高債息的負擔。

現時濠賭股2024年預測EV/EBITDA約10.8倍，低於長期平均的12.8倍水平，大摩偏好能贏取更多中場市佔率的濠賭股，如美高梅及永利，以及EBITDA復甦速度更高的股份，即銀娛、美高梅及永利。

大摩調高美高梅2023年預測EBITDA約46%，相信其今年中場市佔率約13.6%，並調升永利2023年預測EBITDA約25%，以反映中場市佔率增加。

該行預期上葡京對澳博的貢獻較預期慢，故調低澳博2023及2024年預測EBITDA約9%及4%，並將澳博目標價降12.5%至3.5元。

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編輯：陳韻妍