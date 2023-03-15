【Samsung芯片】Samsung參與政府投資計劃　20年斥逾千億元推動國內芯片業

南韓科技巨頭三星（Samsung）宣佈，將加入政府投資計劃，斥資發展國內芯片業，加強國家芯片經濟競爭通力。

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Samsung預計在未來20年投入300兆韓圜（約1,807億港元）發展政府稱為全球最大的芯片製造基地，其中包含5所芯片製造廠，期望吸引高達150家海內外芯片商投資。此次投資有望穩定南韓國內芯片供應鏈，和競爭對手台積電較勁。

南韓政府推行的私營投資計劃總額涉500兆韓圜（約3,013億港元），旨在擴大減免稅收及加強高科技產業，如芯片、顯示屏和電池等的競爭力。南韓總統尹錫悅指國際經濟戰場由芯片業開始擴大，故政府應效法其他國家，向企業提供地方、研發、人力及稅收上的支持。

Samsung旗下子公司亦會在其他範疇進行投資，並預期在未來10年投放60.1兆韓圜（約362億港元）在首爾外地區發展芯片包裝、顯示屏及電池技術。

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責任編輯：歐朗欣

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