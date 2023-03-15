美國會兩黨對立未緩和 收緊銀行監管難有共識

美國周末爆發銀行倒閉危機，國會議員據報大致同意監管機構處理手法。惟民主黨及共和黨互相指摘，批評對方才是今次危機的「始作俑者」，兩黨對立局面未見緩和，收緊銀行監管問題上估計難以達成共識。

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美國《華爾街日報》指出，共和黨眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在黨內眾議員通話中，把今次銀行業事故歸咎於拜登（Joe Biden）的開支政策，批評措施不止加劇通脹，更影響銀行管理層及監管機構的行動。

消息人士更透露，共和黨參議員不同意民主黨人提出的新監管法案。眾議院財政服務委員會成員﹑共和黨眾議員Andy Barr公開指摘，民主黨人同意的過度政府開支是今次銀行倒閉問題的成因之一。

民主黨希望，收緊監管中型銀行，直指現時監管過鬆。同時，拜登與民主黨亦堅稱，過去兩年政府的大手開支有必要，協助維持經濟發展及減輕新冠疫情帶來的影響。

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反之，部分民主黨人批評特朗普政府（Donald Trump）任內﹑2018年時國會通過降低借貸審查的法案才是元兇之一。其時，國會兩院均由共和黨為最大黨。

民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）提議，應再次收緊銀行借貸限制，並要求擴大存款保險，讓企業有能力把員工薪資及維持正常財政交易。

華爾街日報指兩黨分歧未有收緊下，國會估計難就今次危機作出回應達成共識。而且，如危機最終只影響兩家銀行，國會或視作個別例子，未必採取行動收緊監管。

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責任編輯：吳漢培