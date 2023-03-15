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【審核機制】何永賢：考慮收緊綠表買居屋安排　目標下次推出居屋前完成檢討

理財智慧 15:40 2023/03/15

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大埔龍尾村碎屍案中，揭露死者蔡天鳳前家翁持有逾7000萬元加多利山豪宅單位，仍可以綠表資格購入居屋。房屋局長何永賢今日（15日）回應議員質詢時表示，當局會檢視和考慮收緊綠表購買居屋安排，同時亦考慮加強濫用公屋罰則，目標在下次推出居屋時完成檢討。

同場加映：【青姐話】矽銀的爆煲 市場的豪賭

青姐話
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立法會議員謝偉俊指，現時政策完全過時，事件亦反映公屋和居屋分配機制有重大漏洞。實政圓桌田北辰則要求，房屋署在一、兩日內，檢視有多少公屋租戶持有物業，認為在土地註冊處查冊絕對不難。另外，江玉歡關注政府會否修例加強濫用公屋的罰則。

何永賢表示，現行綠表安排下，並無入息及資產限制，公屋租戶購得資助房屋後，需要交還公屋，有關政策由1978年推行至今，用意鼓勵有能力置業的公屋住戶騰出單位，加快公屋流轉，近5年因此收回3,600個公屋單位。

【政府工略】發展局招聘園境師 月薪6.5萬元起跳 實際工作做啲咩？【見下頁

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她續稱，當局正從收緊的方向作檢視，並在檢討時考慮加強罰則，同時會研究如何利用大數據、AI等技術，協助查核申請人資產。

目前申請資助房屋作虛假陳述，一經定罪最高罰款5萬元和判監6個月。

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撰文 : 陳楚琨

人工智能 何永賢 房屋局 土地註冊處 公屋 居屋 物業 房屋署 豪宅 香港

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