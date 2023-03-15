【Google手機】Google Pixel 8 Pro渲染圖曝光　新設後疊鏡頭感應器

Google I/O大會將於5月舉行，盛傳將於會上會展示Google最新的Pixel系列智能手機，包括 Pixel 8和Pixel 8 Pro。近日有外媒率先曝光疑似是Pixel 8 Pro的渲染圖，除屏幕不再使用曲面設計外，後置鏡頭組件亦有所改變。

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據外媒《smartprix》報道指，雖然Google Pixel 8系列手機預計將於2023年下半年推出，但該該已獲得由經常提供科技獨家資訊的爆料人士OnLeak所提供，有關於Pixel 8 Pro 設計的獨家資訊，包括Pixel 8 Pro的渲染圖。

從是次曝光的渲染圖可見，Pixel 8 Pro的外形設計有大幅修改，有別於上一代較為四四方方的機身形狀，Pixel 8 Pro採用了全新的圓角機身設計。為配合圓角機身設計，其屏幕大小也有所調整，包括將改用約 6.52吋平面屏幕，而非曲面屏幕，使整體機身尺寸略小，只有 162.6×76.5×8.7mm的大小。

與此同時，Pixel 8 Pro的後置鏡頭組件也有重大修改，包括三個鏡頭都集成到一個橢圓形區域中。閃光燈下方還加設了一個新的傳感器，惟目前未知其具體功能。《smartprix》猜測，新的傳感器可能是微距或深度傳感器，亦可能是全新的傳感器技術。

▲ 外媒《Smartprix》率先曝光Google Pixel 8 Pro渲染圖。（外媒《smartprix》圖片）

▲ 外媒《Smartprix》指，Pixel 8 Pro採用了全新的圓角機身設計，及改用直面屏幕。（外媒《smartprix》圖片）

Google未回應 硬件規格有待公布

對於Pixel 8 Pro搶先曝光，Google暫未有回應。至於有關Pixel 8系列的硬件規格資訊，《smartprix》亦未有提供，一切詳情仍有待Google官方公布及確認。

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責任編輯：殷凱怡

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