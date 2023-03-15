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【考車牌】重考路試快期28日起改以電腦抽籤分配　駕駛教師協會認同做法較公平

理財智慧 14:54 2023/03/15

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為打擊有中介公司聲稱可收費幫助駕駛考試重考生「搶快期」，運輸署表示，由本月28日起，重考生快期空缺將以電腦抽籤方式分配，取代現行先到先得的安排。

駕駛教師協會主席黎文傑今日（15日）出席電台節目時表示，過往有中介公司在電腦安裝外掛程式，或使用多部電腦申請快期，令到市民難以搶到快期，相信新安排採取抽籤分配方式較為公平。

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黎文傑續稱，中介公司為考生申請快期，收費數百元甚至數千元，由於不少人需要前往外地升學或生活等，希望盡快重考以取得車牌，因此相關服務有一定需求。

現時如考生路試不及格，可申請尾期或快期重考。尾期即候試名單之末；快期則主要來自其他考生延期或暫時取消考期騰出的空缺，數量有限。

運輸署表示，重考生如欲申請快期，在抽籤機制下須經重考生快期預約服務網上系統，或語音系統電話熱線2866 8148登記抽籤。

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重考生可選擇登記參加一輪快期抽籤，又或連續參加由緊接登記日的下個工作天起計兩星期內的抽籤。首輪抽籤登記期為本月28日至30日，而第一次抽籤將於本月31日舉行。

中籤重考生會收到電郵或短信通知，並須於指定時間內揀選考期，以及在指定日期前繳交考試費用。如重考生登記的抽籤期已過而未被抽中，可再次登記抽籤。

審計署於去年調查發現，電單車、私家車和輕型貨車的輪候考牌時間不斷延長，最多要等13個月。

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撰文 : 陳楚琨

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