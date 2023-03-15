【職場調查】港通關增企業招聘意欲　45%港企擬未來三月添人手

▲ ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，鑑於香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，所以令企業的招聘意欲持續好轉。（黃建輝攝）

隨著疫情開始放緩，全球多地以至香港都實施全面通關，各行業的營運也逐步復常，當中也增加了企業的招聘意欲。人力資源服務供應商ManpowerGroup今（15日）發布今年第二季的「就業展望調查」報告，指出有45%受訪港企預算未來三個月將增加人手，當中以通訊傳媒業的招聘意欲最高。

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ManpowerGroup向全球41個國家及地區，共38,846名僱主進行調查，以了解不同行業未來一季的招聘意欲。調查指出，今年第二季的「淨就業展望指數」是+23%，情況與上季相同，預期招聘意欲保持穩定。但在香港的情況，該指數則達到+30%，較全球高出7%，亦較上季上升8%及按年增加27%。

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ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，鑑於香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，所以令企業的招聘意欲持續好轉。從各行業中，尤以通訊傳媒業的招聘意欲最高，其就業展望指數錄得81%，按季上升49%，按年更上升81%。她認為，這是由於通關令商務和旅客流量上升，推動漫遊服務復甦，當中更有企業表示1月份所錄得漫遊收入已反彈至疫情前近70%水平。

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記者：陳卓賢

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