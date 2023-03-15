  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】港通關增企業招聘意欲　45%港企擬未來三月添人手

商業 13:21 2023/03/15

分享：

分享：

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，鑑於香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，所以令企業的招聘意欲持續好轉。（黃建輝攝）

隨著疫情開始放緩，全球多地以至香港都實施全面通關，各行業的營運也逐步復常，當中也增加了企業的招聘意欲。人力資源服務供應商ManpowerGroup今（15日）發布今年第二季的「就業展望調查」報告，指出有45%受訪港企預算未來三個月將增加人手，當中以通訊傳媒業的招聘意欲最高。

【招聘趨勢】港企急切尋求合適人才　逾8成願招聘海外人才及Freelancer

ManpowerGroup向全球41個國家及地區，共38,846名僱主進行調查，以了解不同行業未來一季的招聘意欲。調查指出，今年第二季的「淨就業展望指數」是+23%，情況與上季相同，預期招聘意欲保持穩定。但在香港的情況，該指數則達到+30%，較全球高出7%，亦較上季上升8%及按年增加27%。

【財政預算案2023】商會：宜趁通關好勢頭　把握投資機遇拓展市場

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，鑑於香港與內地恢復全面通關，經濟亦於疫情中逐漸復甦，所以令企業的招聘意欲持續好轉。從各行業中，尤以通訊傳媒業的招聘意欲最高，其就業展望指數錄得81%，按季上升49%，按年更上升81%。她認為，這是由於通關令商務和旅客流量上升，推動漫遊服務復甦，當中更有企業表示1月份所錄得漫遊收入已反彈至疫情前近70%水平。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】展覽集團磨拳擦掌　盼疫後生意增2成

記者：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】HFT Life進駐大學　咖啡、烘焙攻年輕人市場


 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
2023/02/20
【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係
2023/02/21
【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係
【財政預算案2023】一文看清財政預算案搶人才政策　凝聚海內外專才
2023/02/22
【財政預算案2023】一文看清財政預算案搶人才政策　凝聚海內外專才
【日本加人工】日下周三舉行年度工資談判　勞資雙方達成平均加薪5.28%
2023/03/10
【日本加人工】日下周三舉行年度工資談判　勞資雙方達成平均加薪5.28%

你可能感興趣

【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
15:41 2023/02/20
【ESG營商】Lalamove推4大可持續發展方針　冀物流業更具可持續性
【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係
20:43 2023/02/21
【數碼轉型】港企見招拆招實現數碼轉型　打造良好客戶夥伴關係
【財政預算案2023】一文看清財政預算案搶人才政策　凝聚海內外專才
15:15 2023/02/22
【財政預算案2023】一文看清財政預算案搶人才政策　凝聚海內外專才
職位招聘 經濟數據表現 失業 裁員 徐玉珊 香港 疫情 就業 人力資源

下一篇文章

【素肉商機】街訪：你接受植物肉嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版
【日本啤酒】富士系列3年間銷售量翻10倍　麒麟推50週年限量版
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【供應鏈】全球供應鏈受疫情重挫　企業轉向利用「關係」確保供應鏈穩定
【供應鏈】全球供應鏈受疫情重挫　企業轉向利用「關係」確保供應鏈穩定
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
【手信市場】皇玥、奇華與旅發局合作　派電子現金券吸客
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款