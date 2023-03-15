【AI編程】台工程師靠3套AI軟件 4小時完成編寫射擊遊戲

▲ 一名台灣工程師利用ChatGPT配合其他人工智能（AI）軟件，開發了一款懷舊2D射擊遊戲。

ChatGPT自面世以來，一直被指功能強大，曾有工程師用其編寫出一款輔助圖片壓縮的工具。近日，一名台灣工程師利用ChatGPT配合其他人工智能（AI）軟件，開發了一款懷舊2D射擊遊戲。

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一名台灣工程師日前在YouTube頻道「兔兔與雞雞的工程世界」分享他使用AI軟件編寫射擊遊戲的過程，其間他使用了3款軟件，包括以ChatGPT編寫程式、以Midjourney製作遊戲內的影像及以Mubert生成音樂，而全程只花了不到4小時。

該名工程師先在ChatGPT輸入指令，要求其寫出和《戰機世界》相似的Python Code，ChatGPT寫出的Python Code證實能成功執行。其後，工程師要求ChatGPT在遊戲中加入其他元素，如關卡、魔王、敵人及子彈等，但ChatGPT在執行新指令時則出現錯誤，需要工程師自行調整。

由於ChatGPT處理英文指令的能力較佳，故工程師全程只用英文和軟件「對談」。雖然因Python Code太長，ChatGPT會在過程中中斷回答，但只要輸入「繼續」，軟件便會繼續生成答案。

除ChatGPT外，工程師亦使用了Midjourney和Mubert兩款AI軟件。他在Midjourney輸入「Game Sprite Sheets」指令，生成遊戲需要的圖像，再用Canva把圖片去背，使遊戲畫面變得精緻。他亦用Mubert製作出屬於遊戲的音樂和音效。

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責任編輯：歐朗欣

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