▲ 【財富自由】港人多以1000萬為財富自由門檻 月入2萬至3萬如何達標？

「財自（財務自由）」是本地討論區熱門財經議題之一，富途（美：FUTU）最新發布投資偏好及財富自由報告調查，指出最多受訪港人以1000萬港元為財富自由的門檻，若果完全不投資，一般港人需要儲滿111年。富途證券高級投資顧問鄺智傑提出，單憑儲蓄來達成財自並不現實，月入2萬至3萬的港人，需要每月投資1萬元，回報率每年達8%（MSCI World過去10年年化回報率約 9.6%），在26年後才能達成財自目標。

富途表示，該調查於2月初在其平台進行，向2000名自願參與受訪者發開卷調查。

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富途：逾半受訪港人只將兩成以下收入作投資

富途指出，約41%受訪港人認為1000萬以上為財富自由門檻，27%視5000萬元以上才能稱得上財自，也有14%人士認為500萬以上已足夠。富途續指，受訪者月入中位數介乎2萬至3萬元，每月儲蓄2成至4成，按此計算，一般港人單靠儲蓄須逾 111 年才能達成財富自由。

富途認為，受訪港人在投資上仍較保守，最多人選擇儲起20%至40%收入，5分之1的人群儲起40%至60%收入。另一方面，逾半受訪者只將20%或以下的收入用於投資。

鄺智傑稱，不少投資者忽略通脹對於購買力的蠶食，實質財務缺口 可能更大，可見普遍的投資收入比仍有巨大的提升空間。

富途續指，根據其平台數據，去年有超過7成基金投資者從基金投資中獲利，經驗豐富的投資者傾向長時間持有基金。而調查亦發現，投資經驗豐富者均認同投資基金的重要性，包括可分散風險，並由專業基金經理管理，可隨市況和多項因素作出投資決策及調整，以對抗市場動盪，相對穩健。

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