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【中港市場】證監會雷添良、梁鳳儀先後到訪中證監人民銀行 談及兩地金融合作（第二版）
Hot Talk 16:30 2023/03/15
證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀到訪北京，先後與人民銀行、中證監高層會面。證監會公布，雷添良、梁鳳儀周二與中證監主席易會滿舉行會議，雙方在會上回顧近期內地和香港資本市場合作成果，並就兩地市場發展近況交換看法，雙方同意進一步深化合作並共同促進兩地資本市的協同發展。
雷添良、梁鳳儀以及市場監察部執行董事梁仲賢，今日再與中國人民銀行行長易綱和副行長宣昌能會議。
雙方在會上就內地與香港金融合作，人民幣國際化及香港國際金融中心建設等議題進行了交流。
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編輯：姚卓然
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