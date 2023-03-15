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【中港市場】證監會雷添良、梁鳳儀先後到訪中證監人民銀行　談及兩地金融合作（第二版）

Hot Talk 16:30 2023/03/15

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【中港市場】易綱會見香港證監雷添良、梁鳳儀等　談及中港金融合作、人民幣國際化等議題

證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀到訪北京，先後與人民銀行、中證監高層會面。證監會公布，雷添良、梁鳳儀周二與中證監主席易會滿舉行會議，雙方在會上回顧近期內地和香港資本市場合作成果，並就兩地市場發展近況交換看法，雙方同意進一步深化合作並共同促進兩地資本市的協同發展。

雷添良、梁鳳儀以及市場監察部執行董事梁仲賢，今日再與中國人民銀行行長易綱和副行長宣昌能會議。

雙方在會上就內地與香港金融合作，人民幣國際化及香港國際金融中心建設等議題進行了交流。

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

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【國務院機構改革】金融監管部門執位　中銀保監被金融監督管理總局取代、中證監成直屬、人行分支改革

編輯：姚卓然

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