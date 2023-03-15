特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋

美國前總統特朗普（Donald Trump）下月會出版新書，內容包括他和眾多名人的書信往來。特朗普近日受訪時指已故英女王、已故戴安娜王妃（Princess Diana）及美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）等人都曾「擦佢鞋」（kissed my ass）。但特朗普同時亦指，現時當中只有一半人依然歡迎他。

特朗普下月出新書 收錄與金正恩戴安娜等名人書信 【下一頁】

特朗普新書講述其競選總統前後的生活，周二（14日）接受採訪表示，英女王、戴安娜、英國王儲妃凱特（Kate Middleton）、已故前總統尼克遜（Richard Nixon）、希拉莉和美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）都曾「擦佢鞋」。

但特朗普同時亦指，現時只有一半依然喜歡他。他形容，讀者將透過新書看到一種非常迷人的生活。他亦在採訪中展示一封來自小甘迺迪（JFK Jr）的信件，後者在信中感謝特朗普到訪，並指他就政治及紐約等議題發表意見。特朗普形容，雖然兩人信念不同，但依然是朋友。

小甘迺迪估計是已故美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）獨子，他被指於1999年死於空難。

奧巴馬太太回想淚別白宮 諷特朗普就職典禮「無咩人」 【下一頁】

特朗普大他小特朗普（Donald Trump Jr.）則指，父親曾和世界上部分最有趣的人通信，但當他以共和黨人身份競選時，該批人士對他的態度轉變速度之快，令人感到驚訝。小特朗普亦指，信件展示相關人士對父親的真實感受，但同時亦展示了其後對他的蔑視是如此虛偽。

特朗普亦曾公開一封奧花雲費於2000年撰寫的信件，她曾感慨兩人無競選公職是一件糟糕的事情。但特朗普其後透露，他在2015年宣布競選總統後，奧花雲費未再和他交談，形容情況可悲。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀