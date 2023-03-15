  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2026世界盃確認增至48隊 決賽周比賽破百場

環球社會熱點 13:20 2023/03/15

分享：

分享：

國際足協（FIFA）周二（14日）確認，2026年由美國﹑加拿大及墨西哥主辦的世界盃決賽周將擴充至48支參賽隊伍，舉行超過100場賽事。

辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片） 【下一頁】

FIFA指小組賽維持4隊一組，合計12組作賽，而非早前傳出分16組，每組3支球隊的小組賽制。FIFA指維持4隊一組有助降低造假風險，亦確保每隊最少參與3場比賽。

2026世界盃將增加24場比賽，總比賽場數多達104場。據估FIFA單計門票便增加約150萬美元收入（約1,177萬港元）。

新賽制下各組首次名直接晉級，每組第3名亦會進入淘汰賽。如打入四強，球隊單屆需要參與的賽事將增加至8場。

名嘴捐出英女王生前愛車 籌善款助弱勢階層 【下一頁】

FIFA同日宣布，世界冠軍球會盃亦改制，變成4年一度舉行，參賽隊伍增至32隊，首屆將在2025年6月起舉行。舊制每年一次的7隊版世冠盃將在今年舉辦後終止。

各洲2021至2024年的冠軍聯賽得主將自動獲得2025年世冠盃參賽資格，即如英超勁旅車路士（Chelsea）及西甲班霸皇家馬德里（Real Madrid）已各鎖定一席。

歐洲賽場12個參賽資格將由同樣4季的歐戰成績按排名決定，除歐聯冠軍以外，每國最多兩隊球會參賽。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
今日
【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
2023/03/14
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
2023/03/14
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
2023/03/14
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
拜登突然爆料 「卡特想我致悼詞」
2023/03/14
拜登突然爆料 「卡特想我致悼詞」

你可能感興趣

【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
今日 08:05
【英國王室】夏洛特身家料破343億 成全球最富有小朋友
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
17:36 2023/03/14
日本前拳手判死刑疑冤獄48年 高院下令重審袴田巖案
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
16:00 2023/03/14
英國幼兒園育兒指引捱轟 倡避用靚或「公主」讚女童
網絡熱話 世界盃 足球 墨西哥 加拿大 美國

上一篇文章

特朗普宣傳新書 宣稱英女王曾擦佢鞋

下一篇文章

辛偉誠公園放狗無用狗繩 被警員提醒守規矩（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位
英國最佳工作城市排名 倫敦僅第5位
拜登突然爆料 「卡特想我致悼詞」
拜登突然爆料 「卡特想我致悼詞」
【俄烏戰爭一周年】美無人機黑海墜毀 波蘭將援戰機（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】美無人機黑海墜毀 波蘭將援戰機（持續更新）
【奧斯卡】華裔關繼威奪最佳男配 住過難民營母親為港人
【奧斯卡】華裔關繼威奪最佳男配 住過難民營母親為港人
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
【約旦王室】伊曼公主嫁希臘裔金融才俊 王儲哥哥拖手帶入場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款