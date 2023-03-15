2026世界盃確認增至48隊 決賽周比賽破百場

國際足協（FIFA）周二（14日）確認，2026年由美國﹑加拿大及墨西哥主辦的世界盃決賽周將擴充至48支參賽隊伍，舉行超過100場賽事。

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FIFA指小組賽維持4隊一組，合計12組作賽，而非早前傳出分16組，每組3支球隊的小組賽制。FIFA指維持4隊一組有助降低造假風險，亦確保每隊最少參與3場比賽。

2026世界盃將增加24場比賽，總比賽場數多達104場。據估FIFA單計門票便增加約150萬美元收入（約1,177萬港元）。

新賽制下各組首次名直接晉級，每組第3名亦會進入淘汰賽。如打入四強，球隊單屆需要參與的賽事將增加至8場。

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FIFA同日宣布，世界冠軍球會盃亦改制，變成4年一度舉行，參賽隊伍增至32隊，首屆將在2025年6月起舉行。舊制每年一次的7隊版世冠盃將在今年舉辦後終止。

各洲2021至2024年的冠軍聯賽得主將自動獲得2025年世冠盃參賽資格，即如英超勁旅車路士（Chelsea）及西甲班霸皇家馬德里（Real Madrid）已各鎖定一席。

歐洲賽場12個參賽資格將由同樣4季的歐戰成績按排名決定，除歐聯冠軍以外，每國最多兩隊球會參賽。

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責任編輯：吳漢培