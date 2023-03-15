▲ 【投行花紅】瑞信為高層設立30億轉型獎金 先決條件之一是股價要彈70%

瑞信Credit Suisse（美：CS）去年錄得虧損，連帶高級銀行家的花紅亦大幅縮水50%至10億瑞郎。外電報道，為補償高級銀行家的損失，瑞信據報將向500名高級員工提供總值3.5億瑞郎（約30億港元）的轉型獎金。

不過，要得到這筆豐厚獎金，先決條件除了要瑞信在未來數年扭虧為盈，同時瑞信股價要在2025年12月31日升至3.82瑞郎甚至更高水平，意味較瑞信周一收市價高70%。瑞信於去年公布40億美元的融資前，股價曾在3.82瑞郎附近徘徊。

瑞信CEO：盈利動力見恢復 SVB倒閉後 客戶資金流入【下一頁】

據瑞信周二的公告，瑞信領導層將共度時艱，執行委員會成員將沒有任何獎金，主席也放棄底薪。

瑞信行政總裁Ulrich Koerner表示，瑞信重組後將更專注業務，而且風險更低，相信會再次回復盈利，並回饋股東。

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編輯：陳韻妍