【業績｜保險股】保誠去年持續經營業務經調整經營溢利升4%　第二次中期息13.04美仙

保誠 （02378） 公布，截至去年12月底止年度，純利錄9.98億美元，去年同期虧損20.42億美元，每股盈利36.5美仙，第二次中期現金股息每股13.04美仙。連同第一次中期現金股息每股5.74美仙，集團的2022年現金股息合共為每股18.78美仙，增長9%。

保誠去年持續經營業務經調整經營溢利錄33.75億元，按實質匯率基準計算按年增4%，按固定匯率基準計算按年增8%。去年年度保費等值銷售額按年增加9%（按固定滙率基準計、下同）至43.93億美元，代理及銀行保險渠道於去年下半年度均實現年度保費等值銷售額增長。

由於銷售額升幅被利率上升及業務組合效應所抵銷，新業務利潤按年減少11%至21.84億美元，而股東應佔來自持續經營業務的稅前利潤14.61億元，按年跌44%。

CEO：今年首兩月集團年度保費等值銷售額按年增15%

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，去年是集團轉型為專注亞洲及非洲業務的公司的首個完整年度。在新冠疫情的影響及更廣泛的宏觀經濟波動的背景下，再錄得穩健業績表現，足證多元化業務模式在整個亞洲地區的優勢，尤其體現在香港、中國內地及台灣與東南亞（包括新加坡、印尼及馬來西亞）對年度保費等值銷售額及新業務利潤的均衡貢獻。

華康堯稱，整個地區取消與疫情相關的大部分限制，加上內地經濟逐步開放，為今年奠定良好開局，銷售額按年錄得理想增長，截至今年2月止2個月的集團年度保費等值銷售額較去年增加15%。在香港，隨著當局放寬旅遊限制，來自內地的跨境流量逐漸增加。香港業務方面，客戶對儲蓄產品需求殷切，帶動今年首2個月的年度保費等值銷售額增長。

集團展望，鑑於宏觀經濟環境動盪不穩及通脹風險不斷增加，營運狀況或仍將充滿挑戰。踏入今年，集團的資產負債表穩健且資本狀況強勁。得益於此，相信集團能應對此等不確定性因素，把握機遇。今年首2個月，銷售額按年增長情況頗為理想。集團於香港及中國內地擁有穩固的地位，可把握預期疫情限制措施放寬後將出現的機遇。隨著跨境流量日漸增加，今年首2個月的銷售主要由儲蓄產品帶動。

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編輯：胡學能