  • 24°C
香港時間 : 2023315日 (週三) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜保險股】保誠去年持續經營業務經調整經營溢利升4%　第二次中期息13.04美仙

股市 12:39 2023/03/15

分享：

分享：

保誠 （02378） 公布，截至去年12月底止年度，純利錄9.98億美元，去年同期虧損20.42億美元，每股盈利36.5美仙，第二次中期現金股息每股13.04美仙。連同第一次中期現金股息每股5.74美仙，集團的2022年現金股息合共為每股18.78美仙，增長9%。

保誠去年持續經營業務經調整經營溢利錄33.75億元，按實質匯率基準計算按年增4%，按固定匯率基準計算按年增8%。去年年度保費等值銷售額按年增加9%（按固定滙率基準計、下同）至43.93億美元，代理及銀行保險渠道於去年下半年度均實現年度保費等值銷售額增長。

由於銷售額升幅被利率上升及業務組合效應所抵銷，新業務利潤按年減少11%至21.84億美元，而股東應佔來自持續經營業務的稅前利潤14.61億元，按年跌44%。

CEO：今年首兩月集團年度保費等值銷售額按年增15%

保誠執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）表示，去年是集團轉型為專注亞洲及非洲業務的公司的首個完整年度。在新冠疫情的影響及更廣泛的宏觀經濟波動的背景下，再錄得穩健業績表現，足證多元化業務模式在整個亞洲地區的優勢，尤其體現在香港、中國內地及台灣與東南亞（包括新加坡、印尼及馬來西亞）對年度保費等值銷售額及新業務利潤的均衡貢獻。

華康堯稱，整個地區取消與疫情相關的大部分限制，加上內地經濟逐步開放，為今年奠定良好開局，銷售額按年錄得理想增長，截至今年2月止2個月的集團年度保費等值銷售額較去年增加15%。在香港，隨著當局放寬旅遊限制，來自內地的跨境流量逐漸增加。香港業務方面，客戶對儲蓄產品需求殷切，帶動今年首2個月的年度保費等值銷售額增長。

集團展望，鑑於宏觀經濟環境動盪不穩及通脹風險不斷增加，營運狀況或仍將充滿挑戰。踏入今年，集團的資產負債表穩健且資本狀況強勁。得益於此，相信集團能應對此等不確定性因素，把握機遇。今年首2個月，銷售額按年增長情況頗為理想。集團於香港及中國內地擁有穩固的地位，可把握預期疫情限制措施放寬後將出現的機遇。隨著跨境流量日漸增加，今年首2個月的銷售主要由儲蓄產品帶動。

相關文章：

【保誠2378】保誠股份已獲納入滬港通機制

編輯：胡學能

港股 保險公司 疫情 純利 保誠（02378）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【投行花紅】瑞信為高層設立30億轉型獎金　先決條件之一是股價要彈70%

下一篇文章

【大酒店45】 香港半島酒店去年第四季平均房租收入按季增約14%、連續三季好轉　平均房租幾多？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市勁彈285點 　阿里美股高港3%（不斷更新）
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6%　核心CPI按年升5.5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【投行醜聞】瑞信財報發現「重大缺陷」、核數師對內部監控發否定意見　盤前一度插5%
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨變動不大、微跌4點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款